Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова впервые допрошена следователями

На допросе мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова охарактеризовала сына как спокойного и уравновешенного подростка, сообщает properm.ru.
Женщина показала, что ее сын любит кошек, чему есть подтверждение: ранее следователи обнаружили записку Бекмансурова, в которой он просил позаботиться о его коте. Также мать стрелка рассказал, что мальчик рос заботливым сыном и никогда не проявлял агрессии.
Из показаний матери выяснилось, что напавший на людей в кампусе Пермского университета увлекался военным делом, много читал и смотрел военные фильмы и телепередачи.
Последние несколько лет Тимур постоянно говорил о желании приобрести огнестрельное оружие,заявила мать стрелка.
В детстве, Бекмансуров часто болел, рос неактивным ребенком. В подростковом возрасте он стал сторониться больших и шумных компаний, больше проводя время дома. Общался только с небольшим кругом лиц.
Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел учащихся в стенах Пермского университета 20 сентября 2021 года. При задержании он был ранен сотрудником ДПС и находится в реанимации пермской больницы, против него возбуждено уголовное дело.