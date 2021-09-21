Наркотики на 100 млн изъяты у жителя Нижнего Тагила

Он был остановлен в Екатеринбурге сотрудниками ДПС, которые обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Полицейские приняли решение досмотреть автомобиль и обнаружили 10 психотропных таблеток.
Мужчина был доставлен в отделение полиции, где выяснилось, что он занимается распространением наркотиков. В результате обыска квартиры задержанного, были обнаружены разные наркотики общим весом более пяти килограммов. Предварительно, их стоимость на рынке сбыта превышает 100 миллионов рублей.
На данный момент тагильчанин находится в изоляторе, в отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям. Полицейские отрабатывают предполагаемых соучастников каналы сбыта и поставки запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле была задержана 32-летняя жительница Вагонки. У женщины были обнаружены расфасованные по пакетикам полкилограмма наркотиков, ей предъявлено обвинение в сбыте в особо крупных размерах.