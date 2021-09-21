Оторвало лапу: ветеринары спасли залезшего под капот котенка в Екатеринбурге

После этого он выключил зажигание и увидел котенка. По словам сотрудников приюта «Клякса», они доставили раненое животное в клинику доктора Тебенькова. Для того, что провести операцию, доктор специально приехал ночью.
Поскольку котенку раздробило лапу, ее пришлось ампутировать. Также травмировался глаз. Его зашили и смогли спасти. Теперь животному предстоит провести в клинике не меньше месяца, пишет Е1.
Напомни, жители Асбеста рассказали о мужчине, который 20 сентября нарушал общественный порядок, сообщили. По их словам, гражданин выкинул из окна свою собаку. Во время поездки в Екатеринбург питомец погиб.