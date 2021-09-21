Оторвало лапу: ветеринары спасли залезшего под капот котенка в Екатеринбурге

Оторвало лапу: ветеринары спасли залезшего под капот котенка в Екатеринбурге
Оторвало лапу: ветеринары спасли залезшего под капот котенка в Екатеринбурге
Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: 1MI
В уральской столице котенок почти погиб под капотом автомобиля. Он забрался туда, чтобы согреться. Когда водитель поехал, он услышал крики, так как животное намотало на ремень ГРМ.

После этого он выключил зажигание и увидел котенка. По словам сотрудников приюта «Клякса», они доставили раненое животное в клинику доктора Тебенькова. Для того, что провести операцию, доктор специально приехал ночью.

Поскольку котенку раздробило лапу, ее пришлось ампутировать. Также травмировался глаз. Его зашили и смогли спасти. Теперь животному предстоит провести в клинике не меньше месяца, пишет Е1.

Напомни, жители Асбеста рассказали о мужчине, который 20 сентября нарушал общественный порядок, сообщили. По их словам, гражданин выкинул из окна свою собаку. Во время поездки в Екатеринбург питомец погиб.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
помощьтравмакотенокживотноеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы