«Превратит в мясо»: агрессивный кусающийся енот сбежал под Первоуральском

Объявление об агрессивном еноте по кличке Булка, которая сбежала под Первоуральском, разместил в местной газете ее хозяин. Он пояснил, что в стрессовой ситуации животное может сильно покусать, поэтому ловить ее самостоятельно — опасно.

По словам хозяина, он решил продать Булку, так как у его девушки появилась аллергия. Покупатель забрал животное вместе с переноской, но через несколько дней енот стал появляться во дворах города. Новый хозяин объяснил, что якобы попал в ДТП, а Булка сбежала. Поймать Булку очень сложно, она может превратить руки в мясо, рассказал мужчина Ура.ру. За информацию об еноте хозяин готов заплатить вознаграждение в пять тысяч рублей. Напомним, в Екатеринбурге енот просидел в квартире четыре дня у тела своего мертвого хозяина. Он был спасен зоозащитниками и пристроен в Детский экологический центр. Енот просидел 4 дня у тела мертвого хозяина в квартире Екатеринбурга

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