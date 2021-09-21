«Превратит в мясо»: агрессивный кусающийся енот сбежал под Первоуральском

По словам хозяина, он решил продать Булку, так как у его девушки появилась аллергия. Покупатель забрал животное вместе с переноской, но через несколько дней енот стал появляться во дворах города. Новый хозяин объяснил, что якобы попал в ДТП, а Булка сбежала.
Поймать Булку очень сложно, она может превратить руки в мясо, рассказал мужчина Ура.ру.
За информацию об еноте хозяин готов заплатить вознаграждение в пять тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге енот просидел в квартире четыре дня у тела своего мертвого хозяина. Он был спасен зоозащитниками и пристроен в Детский экологический центр.