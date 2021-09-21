СМИ: наркотики в потолке кабинета найдены в отделе полиции № 20 в Нижнем Тагиле

Наркотики в потолке одного из кабинетов отдела полиции № 20 в Нижнем Тагиле найдены наркотики. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анонимное сообщение служба безопасности получила около недели назад. После проверки в кабинете под потолочной плиткой были найдены наркотические вещества, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. По мнению собеседника, место было таким, что указать его мог только тот, кто туда поместил сверток. Он также отметил, что у занимавших кабинет сотрудников с руководством был конфликт и их принуждали к увольнению. Несмотря на то, что теперь в отношении полицейских проводится проверка, в отделе в их виновность не верят. Один из сотрудников рассказал, что не умно хранить наркотики в собственном кабинете, даже если эти полицейские их употребляли или хранили. Отмечается, что находка будет проверена на следы ДНК. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев по данному поводу воздержались. Напомним, еще один сотрудник полиции Нижнего Тагила Руслан Белоконный оказался фигурантом уголовного дела. Весной 2020 года, он задержал детского тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения в одном из городских баров. Позднее экс-полицейский был обвинен в том, что именно он привез тренера на медосвидетельствование и подменил его анализ. В начале мая 2020 года в отношение него было возбуждено уголовное дело за фальсификацию доказательств. Суд отказался арестовывать бывшего оперативника Руслана Белоконного из Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter