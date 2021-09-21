Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет

Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет
Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет
Сегодня, 14:49ПроисшествияФото: 1MI
Девушка рассказала, как она выпрыгнула из окна второго этажа Пермского университета, спасаясь от выстрелов стрелка.

20 сентября 2021 года, в момент нападения Тимура Бекмансурова на Пермский университет, студента из Серова находилась в аудитории на втором этаже учебного корпуса, сообщает «КП-Екатеринбург».

Со слов девушки, сначала она услышала крики о человеке с ружьем, и выглянула в окно. Выстрелы раздались уже где-то рядом, студенты сначала попытались забаррикадировать двери в аудиторию, но безуспешно.

Затем они приняли решения спасаться через окна, многие получали травмы при падении.

Когда я услышала выстрелы, то сразу поняла — прыгать в окно не самый плохой вариант в этой ситуации,рассказала девушка.

Серовчанка выпрыгнула из окна, приземлившись не удачно: у нее сразу начала болеть спина в районе копчика. Девушка не смогла сразу встать на ноги, и только после появления подруги, они вместе покинули территорию кампуса.

Студентка сама обратилась за медицинской помощью, медики диагностировали у нее перелом 2-х нижних поясничных позвонков. Сейчас она находится в медучреждении Перми.

Напомним, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров совершил массовый расстрел людей, находящихся в учебных корпусах Пермского университета 20 сентября 2021 года. Погибли 6 человек, еще 24 получили ранения и травмы

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