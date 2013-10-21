Ночью в Нижнем Тагиле горел дачный дом. Вместе с ним и баня
21 октября 2013, 09:40Происшествия
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Сегодня ночью в 2:15 часов в МЧС поступило сообщение о том, что в коллективном саду №66 горит участок №111.
На участке площадью 15 квадратных метров сгорела кровля, повреждена внутренняя и наружная обшивка бани, сообщает сайт ГУ МЧС России по Свердловской области.
Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Ущерб устанавливается. Сообщается, что в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, семеро человек личного состава. Пожар локализован в 2:27, в 2:36 произошла ликвидация открытого горения, а в 2:57 пожар был полностью потушен.
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