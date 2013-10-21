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Ночью в Нижнем Тагиле горел дачный дом. Вместе с ним и баня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночью в Нижнем Тагиле горел дачный дом. Вместе с ним и баня

21 октября 2013, 09:40Происшествия
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