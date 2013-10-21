Ночью в Нижнем Тагиле горел дачный дом. Вместе с ним и баня

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Ущерб устанавливается. Сообщается, что в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, семеро человек личного состава. Пожар локализован в 2:27, в 2:36 произошла ликвидация открытого горения, а в 2:57 пожар был полностью потушен.