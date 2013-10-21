Под Нижним Тагилом насмерть сбили пенсионера

Водитель крупного автомобиля Mitsubishi Fuso Canter – мужчина 1984 года рождения с 11-летним стажем не заметил переходившего в неположенном месте пенсионера и нанес ему тяжелую травму, от которой пожилой человек скончался в карете скорой помощи.

Самые распространенные нарушения правил дорожного движения пешеходами, приводящие к ДТП, - это переход проезжей части вне пешеходного перехода и переход проезжей части в неустановленном месте. Также удвоилось количество ДТП из-за неподчинения пешеходами сигналам светофора.

Переход проезжей части по пешеходному переходу – залог безопасности пешехода! В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть лишь после того, как убедятся, что переход для них будет безопасен.