С ружьем останавливал водителей: под Нижним Тагилом ищут злоумышленника (ВИДЕО)

Об этом сообщает издание «Новый Регион»: в сети Интернет появилась любопытная запись с видеорегистратора, которая запечатлела мужчину, тормозившего автомобили с ружьем. Действие происходило вчера, 20 октября, в воскресенье.

Очевидцы и пользователи пишут в комментариях, что водители буквально шарахались от опасного пешехода. Все понимали – он действительно мог сделать непоправимое, имея в руках ружье. К тому же обстановка на дорогах вчера итак была не из лучших - шел дождь и дорога была весьма скользкой. Любое резкое движение могло спровоцировать серьезную аварию.

Свидетели, повторимся, обратились в полицию, и на место была вызвана группа специального реагирования. Однако, как и следовало ожидать, возмутителя спокойствия и след простыл. Сотрудники кафе, расположенного неподалеку, подозреваемого вообще не видели. Тем не менее, полиция в настоящее время занимается поиском опасного человека и проводит проверки по данному факту.

Видеозапись с сайта «Новый регион»