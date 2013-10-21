В Нижнем Тагиле сегодня утром горел автомобиль. Возможно, поджог

Все происходило в 6:07 на улице Валегинская. У автомобиля KIA Ceed по непонятным причинам горел бампер. В настоящее время причина устанавливается. Вероятно, был совершен поджог.

На тушение пожара выезжали две единицы техники и пять человек личного состава, однако выяснилось, что водитель самостоятельно справился с возгоранием до прибытия пожарных подразделений.