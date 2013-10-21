В Нижнем Тагиле сегодня утром горел автомобиль. Возможно, поджог
21 октября 2013, 17:05Происшествия
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Стало известно, что сегодня утром в Нижнем Тагиле горел автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Все происходило в 6:07 на улице Валегинская. У автомобиля KIA Ceed по непонятным причинам горел бампер. В настоящее время причина устанавливается. Вероятно, был совершен поджог.
На тушение пожара выезжали две единицы техники и пять человек личного состава, однако выяснилось, что водитель самостоятельно справился с возгоранием до прибытия пожарных подразделений.
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