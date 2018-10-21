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Охранники магазина в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге подозреваются в избиении подростков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Охранники магазина в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге подозреваются в избиении подростков

Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: infoport.live
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