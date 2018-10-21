Охранники магазина в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге подозреваются в избиении подростков

Со слов пострадавших, они зашли в магазин Massimo Dutti, так как подписчики их группы в соцсети жаловались на агрессивное поведение охранников в этом магазине. Парни начали снимать на видеокамеру, когда к ним подошли сотрудники охраны и начали бить. У одного из подростков отняли и разбили мобильный телефон.

Подростки рассказали, что их долго держали в комнате для охраны, а потом увезли в отдел полиции. Там опрос несовершеннолетних проходил без присутствия родителей или законных представителей. Мать одного из парней 10 минут не пускали на опрос к сыну, однако попасть в кабинет ей все же удалось.