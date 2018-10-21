Пришел с повинной: подозреваемый в убийстве 22-летнего тагильчанина дал показания

Сотрудники отдела полиции №21 на улице Островского связались с близкими погибшего 20 октября в Нижнем Тагиле на улице Круговая, 146 Александра, служившего в ОМОНе, и рассказали новые факты дела.

Как мы и предполагали, это криминал. Александр возвращался домой, он был подвыпивший. Мимо ехала компания молодых ребят. Они решили поразвлечься и избили его. Потом вернулись и несколько раз проехали по голове, рассказал в беседе с редакцией TagilCity.ru родственник погибшего.

Мужчина рассказал, что тагильчанин, управлявший автомобилем, который совершил умышленный наезд на Александра, 21 октября написал чистосердечное признание.

Он надеется на смягчающие обстоятельства, поэтому пришел с чистосердечным признанием. Всех остальных соучастников он тоже сдал, добавил родственник погибшего.

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментариями по открывшимся подробностям дела о смерти Александра к сотрудникам правоохранительных органов Нижнего Тагила.

Водитель, совершивший наезд на 22-летнего Александра, действительно объявился. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются, рассказала начальник пресс-службы МВД Нижнего Тагила Элина Балуца.