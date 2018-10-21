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Пришел с повинной: подозреваемый в убийстве 22-летнего тагильчанина дал показания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пришел с повинной: подозреваемый в убийстве 22-летнего тагильчанина дал показания

Сегодня, 18:46ПроисшествияФото: Личная страница Александра
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