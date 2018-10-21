С корнем вырвало колесо: Toyota Camry и ВАЗ столкнулись в Екатеринбурге
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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В ночь с 20 на 21 октября в Екатеринбурге на кольце у Центральной гостиницы столкнулись два автомобиля — ВАЗ и Toyota Camry. В результате ДТП у иномарки с корнем вырвало колесо.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, после столкновения с ВАЗом Toyota Camry вылетела на тротуар. У иномарки оторвалось колесо и укатилось на несколько десятков метров.
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ВАЗ не получил сильных повреждений. У Toyota Camry сработали все подушки безопасности. В аварии никто не пострадал, пишет E1.ru.
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