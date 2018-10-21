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С корнем вырвало колесо: Toyota Camry и ВАЗ столкнулись в Екатеринбурге
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С корнем вырвало колесо: Toyota Camry и ВАЗ столкнулись в Екатеринбурге

Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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