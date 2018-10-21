Цех пришёл в негодность: спасатель погиб в пожаре на заводе УГМК во Владикавказе

Около трёх часов ночи 21 октября во Владикавказе загорелось помещение цеха электролиза завода «Электроцинк», который входит в состав УГМК. Как сообщает URA.ru, огнём была охвачена площадь в 4,5 тыс. квадратных метров. Из 108 пожарных, прибывших на место чрезвычайного происшествия, погиб один спасатель и пострадали двое.

Ввиду того, что производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было, что позволило избежать жертв среди персонала,рассказала пресс-служба УГМК на официальной странице в Facebook.

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В 13:12 по московскому времени огонь был потушен. Теперь предстоит установить причины возгорания и оценить причинённый ущерб. На месте работает комиссия из администрации завода, правоохранительных органов, специалистов экстренных и экологических служб.