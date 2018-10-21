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Цех пришёл в негодность: спасатель погиб в пожаре на заводе УГМК во Владикавказе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цех пришёл в негодность: спасатель погиб в пожаре на заводе УГМК во Владикавказе

Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: ura.news
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