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Водитель погиб: ВАЗ протаранил три машины на трассе под Ревдой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель погиб: ВАЗ протаранил три машины на трассе под Ревдой

Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: vesti-yamal.ru
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