Водитель погиб: ВАЗ протаранил три машины на трассе под Ревдой
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: vesti-yamal.ru
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Вечером 19 октября на трассе Екатеринбург-Пермь водитель ВАЗ 2115 протаранил три автомобиля, в результате чего погиб.
Вечером 19 октября на трассе Екатеринбург-Пермь под Ревдой произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ, направляясь со стороны Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Largus. От удара его отбросило на Mitsubishi Lancer, а потом в фуру.
Водитель ВАЗа оказался зажат в машине, он погиб на месте. Спасателям пришлось применить спецоборудование, чтобы вытащить мужчину из покореженной машины.
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Пострадавших пассажирку ВАЗа и пассажирку Mitsubishi доставили в больницу Ревды.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия, информирует Е1.ru.
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