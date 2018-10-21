Водитель погиб: ВАЗ протаранил три машины на трассе под Ревдой

Вечером 19 октября на трассе Екатеринбург-Пермь под Ревдой произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ, направляясь со стороны Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Largus. От удара его отбросило на Mitsubishi Lancer, а потом в фуру.