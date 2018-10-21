Женщина-водитель сбила мать с двумя детьми в Екатеринбурге

21 октября в Екатеринбурге женщина-водитель, управляя Subaru Impreza и двигаясь по улице Титова со стороны улицы Ферганской в сторону Селькоровской, допустила наезд на пешеходов.

Другая женщина вместе с двумя детьми пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Девочка в возрасте одного года в момент ДТП находилась в коляске, вторая, 6-летняя, шла рядом с матерью.

Как пояснила водитель, пешеходов она не заметила, а когда заметила – попыталась затормозить.

Машина ударила в левую часть коляски. Обе пострадавшие девочки были доставлены в 9-ю больницу. Врачи диагностировали у них ушибы и отпустили домой. Мать детей не пострадала.