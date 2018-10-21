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Женщина-водитель сбила мать с двумя детьми в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина-водитель сбила мать с двумя детьми в Екатеринбурге

Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: е1.ru
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