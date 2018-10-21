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Житель Верхней Пышмы угрожал игрушечным пистолетом посетителям и сотрудникам ТЦ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Верхней Пышмы угрожал игрушечным пистолетом посетителям и сотрудникам ТЦ

Сегодня, 12:27ПроисшествияФото: vistanews.ru
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