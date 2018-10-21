Житель Верхней Пышмы угрожал игрушечным пистолетом посетителям и сотрудникам ТЦ

По словам очевидцев, один из посетителей ТЦ ругался с продавцами и в какой-то момент выхватил из-за пояса пистолет и начал угрожать людям. Сотрудники магазина выбили оружие из рук мужчины и скрутили его.

Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых подтвердил данную информацию и сообщил, что конфликт начался с того, что продавец попросила мужчину не сидеть на стойке для корзинок.

Этой просьбы было достаточно для того, чтобы гражданин среагировал неадекватно. Когда охранники стали его задерживать, из одежды мужчины выпал предмет, похожий на пистолет,рассказал Валерий Горелых.

В отделе полиции, куда мужчину доставили, выяснялось, что пистолет не боевой, а макет. Его отправили на экспертизу. По факту происшествия проводится проверка.