Дом, дача и детская коляска в подъезде горели в Нижнем Тагиле в минувшие выходные
В минувшие выходные сгорели деревянный дом в коллективном саду под Нижним Тагилом, частный дом на улице Большой Гальянской и датская коляска в подъезде многоэтажки на Вагонке, сообщает Отдел надзорной деятельности.
18 октября вечером в коллективном саду «Пески» на площади 20 квадратных метров горел садовый дом. Перед этим хозяин дачи топил печь. Пожар возник уже после его отъезда. По предварительной информации, к возгоранию привела сделанная с нарушениями противопожарная разделка в месте прохождения печной трубы через горючие конструкции перекрытия садового дома.
20 октября загорелся двухэтажный жилой дом на ГГМ. Огонь повредил баню, надворные постройки и стены дома. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении были задействованы четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. По предварительным данным, хозяин дома топил печь в бане, а когда вышел, заметил, что горит деревянная обрешетка в районе печной трубы. По надворным постройкам пламя перекинулось на дом.
Вечером в воскресенье произошел пожар в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте, 33. Там на лестничной клетке загорелась детская коляска. Пожар ликвидирован до приезда пожарного расчета. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.