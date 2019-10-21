Дом, дача и детская коляска в подъезде горели в Нижнем Тагиле в минувшие выходные

18 октября вечером в коллективном саду «Пески» на площади 20 квадратных метров горел садовый дом. Перед этим хозяин дачи топил печь. Пожар возник уже после его отъезда. По предварительной информации, к возгоранию привела сделанная с нарушениями противопожарная разделка в месте прохождения печной трубы через горючие конструкции перекрытия садового дома.

20 октября загорелся двухэтажный жилой дом на ГГМ. Огонь повредил баню, надворные постройки и стены дома. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении были задействованы четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. По предварительным данным, хозяин дома топил печь в бане, а когда вышел, заметил, что горит деревянная обрешетка в районе печной трубы. По надворным постройкам пламя перекинулось на дом.