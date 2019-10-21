Два человека пострадали в ДТП на трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 20:13ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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21 октября на трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором были травмированы два человека. Об этом сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло днем на 120 км 50 м автодороги Екатеринбург — Серов. Водитель автомашины «Хендэ» не предоставил преимущество автомобилю «Опель Астра».
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В результате аварии травмы получили водитель «Хендэ» и пассажир «Опель Астра». У водителя диагностированы повреждения связок шейного отдела позвоночника, ссадина на шее. У пассажира «Опеля» — перелом шейного отдела позвоночника, ушибленная рана левой голени. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Водитель автомобиля «Хендэ» освидетельствован на состояние опьянения, водитель трезв, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
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