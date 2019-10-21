Два человека пострадали в ДТП на трассе под Нижним Тагилом

ДТП произошло днем на 120 км 50 м автодороги Екатеринбург — Серов. Водитель автомашины «Хендэ» не предоставил преимущество автомобилю «Опель Астра».

В результате аварии травмы получили водитель «Хендэ» и пассажир «Опель Астра». У водителя диагностированы повреждения связок шейного отдела позвоночника, ссадина на шее. У пассажира «Опеля» — перелом шейного отдела позвоночника, ушибленная рана левой голени. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу.