Двоих заблудившихся туристов из Нижнего Тагила спасли на горе Качканар

Около шести вечера в службу спасения 112 поступил звонок от молодого человека о том, что он и его знакомая потерялись, и что им обоим нужна экстренная помощь. При этом у туристов не было с собой ни фонаря, ни спичек, а одеты они были в лёгкую одежду. В темноте они решились двигаться дальше, так как рядом велись разработки карьера.