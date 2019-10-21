Двоих заблудившихся туристов из Нижнего Тагила спасли на горе Качканар
Сегодня, 18:34ПроисшествияФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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19 октября полицейские и сотрудники МЧС спасли двух тагильских туристов, которые заблудились на горе Качканар по пути в буддийский монастырь, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около шести вечера в службу спасения 112 поступил звонок от молодого человека о том, что он и его знакомая потерялись, и что им обоим нужна экстренная помощь. При этом у туристов не было с собой ни фонаря, ни спичек, а одеты они были в лёгкую одежду. В темноте они решились двигаться дальше, так как рядом велись разработки карьера.
Поисками тагильчан занимались сотрудники ППС и спасатели. Через пять часов туристов нашли и отправили в отделение полиции. На следующий день ребята уехали домой.
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