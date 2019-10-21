В Екатеринбурге из-за гололёда произошло около 100 аварий

Гололёд образовался из-за мокрого снега с дождём, который шёл ночью и утром. Участниками аварий становился и общественный транспорт. Троллейбус врезался в столб на пересечении улиц Гагарина — Малышева.

Кроме того, много ДТП произошло и на свердловских трассах. Между Екатеринбургом и Каменском-Уральском на скользкой дороге развернуло рейсовый автобус. ГИБДД ограничила движение междугородних автобусов.