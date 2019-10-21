В Екатеринбурге из-за гололёда произошло около 100 аварий

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 21 октября, из-за обледенения дорог в Екатеринбурге произошло около 100 ДТП, сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Гололёд образовался из-за мокрого снега с дождём, который шёл ночью и утром. Участниками аварий становился и общественный транспорт. Троллейбус врезался в столб на пересечении улиц Гагарина — Малышева.
Кроме того, много ДТП произошло и на свердловских трассах. Между Екатеринбургом и Каменском-Уральском на скользкой дороге развернуло рейсовый автобус. ГИБДД ограничила движение междугородних автобусов.
Напомним, из-за ледяного дождя в Кольцово не смог приземлится самолёт из Стамбула.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей