В Екатеринбурге посетитель ночного клуба ранил трех человек

По предварительной информации, один из посетителей неадекватно отреагировал на замечание и вступил в конфликт с посетителями, затем применив травматический пистолет. В результате трое мужчин получили ранения. У одного диагностирована травма живота, у двух других — ранения руки и ноги. Потерпевшие в момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Они осмотрены медиками, от госпитализации мужчины отказались.