В Екатеринбурге посетитель ночного клуба ранил трех человек
Минувшей ночью в ночном клубе, расположенном на улице Библиотечной, 43 в Екатеринбурге, произошла перестрелка, пишет Ура.ру.
По предварительной информации, один из посетителей неадекватно отреагировал на замечание и вступил в конфликт с посетителями, затем применив травматический пистолет. В результате трое мужчин получили ранения. У одного диагностирована травма живота, у двух других — ранения руки и ноги. Потерпевшие в момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Они осмотрены медиками, от госпитализации мужчины отказались.
Сыщики уголовного розыска установили, что мужчина, открывший стрельбу, примерно 30-35 лет, славянской внешности, худощавый, небритый, был одет в темную куртку,пояснил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Также Горелых подчеркнул, что правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения клуба, опрашивают свидетелей и персонал заведения.