В Екатеринбурге спасли собаку прикованную цепью к дереву

Сотрудники парка спасли животное и теперь активно ищут его хозяев. Собаку назвали Воланом. Она абсолютно здорова, что подтверждается справкой из ветеринарной клиники.

Ветеринары считают, что несмотря на густую шерсть, пес мог в холода замерзнуть и погибнуть.