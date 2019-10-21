В Екатеринбурге спасли собаку прикованную цепью к дереву
Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: скриншот из видео
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В Екатеринбурге неизвестные привязали собаку к дереву и оставили. Инцидент произошел в Шарташском парке, написал на своей странице в Facebook директор учреждения Артур Зиганшин.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники парка спасли животное и теперь активно ищут его хозяев. Собаку назвали Воланом. Она абсолютно здорова, что подтверждается справкой из ветеринарной клиники.
Ветеринары считают, что несмотря на густую шерсть, пес мог в холода замерзнуть и погибнуть.
Временно Волана пристроили в доме лесничего, где он будет жить, пока не найдутся хозяева.
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