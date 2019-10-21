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#300лет
В Екатеринбурге спасли собаку прикованную цепью к дереву
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Спасенная в Шарташском парке собака

В Екатеринбурге спасли собаку прикованную цепью к дереву

Сегодня, 22:07ПроисшествияФото: скриншот из видео
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