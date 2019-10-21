В Нижнем Тагиле при столкновении двух иномарок пострадал двухлетний ребенок
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 21 октября на Вагонке произошло ДТП. В аварии пострадал двухлетний ребенок, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что, следуя по улице Энтузиастов, водитель «Мазда СХ7» не уступила дорогу «Дэу Нексия», ехавшей по улице Тимирязева.
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В «Дэу Нексия» ехал двухлетний мальчик, который получил в ДТП ушиб спинки носа. Ребенок находился в автокресле.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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