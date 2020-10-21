В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Как сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, 20 октября в 19.00 у дома № 66 на улице Октябрьской революции 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на стоящие автомобиль «Дэу Матиз», под управлением мужчины 1984 года рождения, «Тойота Ярис», водителем которого была женщина 1982 года рождения, а также автомобиль Газель-2705, под управлением мужчины 1976 года рождения.