В свердловском следственном комитете назвали причину смерти летчика из Якутии

Напомним, вчера в центре Екатеринбурга нашли тело пропавшего летчика из Якутии Руслана Валеева. Пилот пропал 13 октября. Его искали полиция и волонтеры. В Екатеринбург он прилетел для повышения квалификации, однако заболел и попал в больницу, после чего ушел оттуда.