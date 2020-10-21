В свердловском следственном комитете назвали причину смерти летчика из Якутии

В свердловском следственном комитете назвали причину смерти летчика из Якутии

Сегодня, 20:59ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Областной следственный комитет огласил результаты экспертизы тела летчика из Якутии Руслана Валеева, сообщает Е1.

Согласно заключению, смерть мужчины наступила от одного из ранений в области шеи, остальные ранения не смертельные, подчеркнул руководитель следственного отдела по Октябрьскому району областного Следственного комитета Вячеслав Бабушкин.

На данный момент, следственные действия по определению обстоятельств трагедии продолжаются, расследование уголовного дела не было завершено.

Напомним, вчера в центре Екатеринбурга нашли тело пропавшего летчика из Якутии Руслана Валеева. Пилот пропал 13 октября. Его искали полиция и волонтеры. В Екатеринбург он прилетел для повышения квалификации, однако заболел и попал в больницу, после чего ушел оттуда.

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