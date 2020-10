В тагильской гимназии на уроке физкультуры на детей напала собака

В Нижнем Тагиле во время урока физкультуры в гимназии № 18 собака покусала двоих учеников, сообщили очевидцы происшествия в группе «Черный список Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Сначала просто прыгала рядом, но затем начала лаять и бросаться, рассказал один из очевидцев. Директор гимназии 18 Игорь Юрлов рассказал TagilCity.ru, что 15 октября на уроке физкультуры небольшая по размерам собака забежала на территорию школы и схватила за штанину сначала одного мальчика, а затем другого. Это произошло быстро и стремительно. У обоих остались царапины на ногах. Как таковых укусов не было, сказал Юрлов. Он отметил, что детям немедленно была оказана медицинская помощь в школьном кабинете и выданы направления в поликлинику для дополнительного обследования. Также были приглашены родители мальчиков. Мы обратились в администрацию Ленинского района с просьбой оказать содействие в отлове собак, а также в специализированную службу по отлову и передержке безнадзорных животных. В этот же день организация вызвала специальную машину и сотрудника. Мы прошли по территории, но никаких собак не обнаружили. С учителем физкультуры была проведена беседа о том, как действовать в случае появления агрессивно настроенных беспризорных собак, рассказал Игорь Юрлов. Напомним, в конце сентября в Екатеринбурге на женщину с ребенком напала стая бродячих собак. В результате Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. В ходе нее планируется опросить пострадавшую, а также очевидцев происшествия. Следователи выясняют, принимались ли меры по отлову бродячих животных уполномоченными должностными лицами администрации района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Екатеринбурге СК начал проверку по делу о нападении 20 собак на женщину с ребенком

