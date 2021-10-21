Аварийную посадку совершил «кукурузник» под Алапаевском

«Кукурузник» проводил воздушную разведку горящих лесов в Свердловской области 19 октября 2021 года, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Рейс выполнялся с целью мониторинга пожарной обстановки в Алапаевском районе. В результате аварийной посадки АН-2 получил повреждения, никто из членов экипажа не пострадал. Егоршинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов.
Напомним, 10 октября 2021 года самолет L-410 с парашютистами на борту разбился в Татарстане. Из 23 человек, находившихся на борту, выжить удалось лишь семи из них.