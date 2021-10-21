Новый «КамАЗ» без тормозов после техобслуживания влетел в фуру на ЕКАДе

Новый «КамАЗ» без тормозов после техобслуживания влетел в фуру на ЕКАДе
Новый «КамАЗ» без тормозов после техобслуживания влетел в фуру на ЕКАДе
Сегодня, 13:04ПроисшествияФото: 1МI
У нового «КамАЗа» отказали на спуске тормоза, в результате чего он влетел в фуру на ЕКАДе. Грузовик возвращался после техобслуживания.

ДТП на ЕКАДе произошло вечером 20 октября, когда он возвращался с технического обслуживания из Березовского в Белоярский район, сообщает E1.

Сообщается, что «КамАЗ» был практически новый, но у него имелся заводской брак с тормозами и кузовом. За несколько дней до ДТП его перегнали в сервисный центр из Белоярского района в Березовский на ремонт. Возвращаясь с ТО, у грузовика отказали тормоза, и на спуске он врезался в стоящую внизу фуру.

Фото:ИА «Ночные новости»

35-летний водитель отечественного грузовика был зажат в искореженной кабине, его удалось вызволить только при помощи прибывших спасателей МЧС.

Водитель КАМАЗа получил телесные повреждения, с диагнозами «ушиб грудной клетки» и «рваная рана ноги» его госпитализировали в 23-ю больницу,сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, в результате ДТП с легковым автомобилем «ВАЗ» и фурой на Серовском тракте, пассажиры легковушки заживо сгорели в салоне машины. Водитель грузовика госпитализирован, оба авто сгорели.

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Екатеринбург
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