Новый «КамАЗ» без тормозов после техобслуживания влетел в фуру на ЕКАДе

ДТП на ЕКАДе произошло вечером 20 октября, когда он возвращался с технического обслуживания из Березовского в Белоярский район, сообщает E1.
Сообщается, что «КамАЗ» был практически новый, но у него имелся заводской брак с тормозами и кузовом. За несколько дней до ДТП его перегнали в сервисный центр из Белоярского района в Березовский на ремонт. Возвращаясь с ТО, у грузовика отказали тормоза, и на спуске он врезался в стоящую внизу фуру.
35-летний водитель отечественного грузовика был зажат в искореженной кабине, его удалось вызволить только при помощи прибывших спасателей МЧС.
Водитель КАМАЗа получил телесные повреждения, с диагнозами «ушиб грудной клетки» и «рваная рана ноги» его госпитализировали в 23-ю больницу,сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, в результате ДТП с легковым автомобилем «ВАЗ» и фурой на Серовском тракте, пассажиры легковушки заживо сгорели в салоне машины. Водитель грузовика госпитализирован, оба авто сгорели.