Новый «КамАЗ» без тормозов после техобслуживания влетел в фуру на ЕКАДе

У нового «КамАЗа» отказали на спуске тормоза, в результате чего он влетел в фуру на ЕКАДе. Грузовик возвращался после техобслуживания.

ДТП на ЕКАДе произошло вечером 20 октября, когда он возвращался с технического обслуживания из Березовского в Белоярский район, сообщает E1. Сообщается, что «КамАЗ» был практически новый, но у него имелся заводской брак с тормозами и кузовом. За несколько дней до ДТП его перегнали в сервисный центр из Белоярского района в Березовский на ремонт. Возвращаясь с ТО, у грузовика отказали тормоза, и на спуске он врезался в стоящую внизу фуру. Фото: ИА «Ночные новости» 35-летний водитель отечественного грузовика был зажат в искореженной кабине, его удалось вызволить только при помощи прибывших спасателей МЧС. Водитель КАМАЗа получил телесные повреждения, с диагнозами «ушиб грудной клетки» и «рваная рана ноги» его госпитализировали в 23-ю больницу,сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Напомним, в результате ДТП с легковым автомобилем «ВАЗ» и фурой на Серовском тракте, пассажиры легковушки заживо сгорели в салоне машины. Водитель грузовика госпитализирован, оба авто сгорели. Двое уральцев заживо сгорели в автомобиле после ДТП в Свердловской области

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