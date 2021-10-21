Свыше 12,5 тонны алкоголя изъяты на Урале после отравления метиловым спиртом

На вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и других муниципалитетах Свердловской области сотрудниками полиции изъято свыше 12,5 тонны алкогольной продукции. Это произошло в рамках профилактической акции «Алкоголь» после инцидента с массовым отравлением метанолом.

В процессе проверки сотрудники полиции приходили на рыночные комплексы и торговые точки региона, а также к юридическим и физическим лицам, осуществляющим хранение или реализацию спиртосодержащей продукции, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, каждый год в подобных мероприятиях участвует свыше 1,2 тысячи сотрудников полиции. Также они взаимодействуют с ФСБ и СКР. Стражи порядка продолжают устанавливать точное число пострадавших от метанола. На данный момент сыщики уже провели опрос свыше 50 свидетелей и потерпевших. На рынке «Ботанический» задержаны двое граждан, которых подозревают в причастности к незаконной реализации суррогатного алкоголя. Было изъяты большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата. На каких-то емкостях имелись наклейки «Вита-Септ», а на других была надпись «Этиловый спирт». Остальные же хранились без маркировки. Отмечается, что один из задержанных ранее уже привлекался к административной ответственности из-за аналогичной незаконной деятельности. Фото: В.Н. Горелых Напомним, массовое отравление уральцев происходило на протяжении нескольких дней. На данный момент выявлены 24 смертельных случая. Теперь трем фигурантам дела об отравлении метанолом грозит до 10 лет колонии. До 10 лет колонии грозит трем фигурантам дела об отравлении метанолом на Урале

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