Точное число погибших от отравления метанолом назвали в свердловской прокуратуре

До 24-х человек возросло число погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ранее источники TagilCity.ru в силовых структурах передали информацию, что от отравления контрафактным спиртом с метанолом умерли еще 6 человек, таким образом число жертв достигло 24. В Следственном комитете Свердловской области отказались комментировать ситуацию. Число отравившихся метанолом в Свердловской области увеличилось до 24 человек Напомним, на 20 октября было известно, что от отравления метанолом на Урале скончались 18 человек: 16 жителей Екатеринбурга, 1 тагильчанин и 1 житель Ревды. Смертельные случаи происходили в течение нескольких дней — с 7 по 14 октября. Спирт продавали в одной из палаток на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. Двое задержанных по делу на данный момент не признают своей вины. Задержанный по подозрению в продаже спирта с метанолом арестован в Екатеринбурге

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