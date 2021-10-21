В смерти сына из-за запоздалого кесарева сечения винит врачей екатеринбурженка

В смерти не родившегося ребенка обвиняет врачей 21-летняя жительница Екатеринбурга Анна. Она считает, что ей не было вовремя сделано кесарево сечение, из-за этого погиб 7-месячный плод. После того, как у девушки открылось кровотечение, ей удалили матку и она впала в кому.

5 июля 2021 года, на восьмом месяце беременности, Анна попала в гинекологическое отделение 14 больницы на Уралмаше с подозрением на COVID-19. Анализы при поступлении показали нарушения в сердцебиении плода. Коронавирус подтвердился, а 7 июля у женщины перестал шевелиться ребенок. Врачи мне сделали КТГ, сердцебиение у плода было. Я всю ночь ходила жаловалась, что он не шевелится, но врачи ничего не предпринимали и говорили, что он просто спит. А 8 июля утром на КТГ уже сердцебиения не было, УЗИ показало, что ребенок умер. Меня срочно прокесарили, после чего у меня открылось кровотечение, вышло 4,5 литра крови, врачи удалили матку, рассказала Анна редакции TagilCity.ru. После операции девушка впала в кому и попала в реанимацию, выписали ее только 5 августа без наложения вторичных швов. Свердловчанке пришлось для этого обращаться к своему лечащему врачу. Анастасия Сорокина, которая была лечащим врачом Анны в больнице, уволилась после ее выписки из медучреждения. С таким швом Анну выписали из больницы. Фото: TagilCity.ru Я считаю, что виноваты врачи, которые вовремя не сделали кесарево сечение и с трудом спасли меня. Но до сих пор никто не наказан, никто не виноват. В выписке причиной смерти значится коронавирус и асфиксия плода, впервые отмеченная до родов, пояснила девушка. Пока Анна лежала в реанимации, ее сестра написала заявление в полицию о том, что она не согласна с установленной причиной смерти ребенка. Однако в ведомстве отказали в возбуждении уголовного дела из-за нехватки материалов для этого. В адрес Министерства здравоохранения Свердловской области направлен запрос о предоставлении информации по факту проведения служебной проверки в отношении медицинского персонала гинекологического отделения ГАУЗ CO ГКБ № 14. В материале проверки недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности),сказано в ответе участкового уполномоченного отдела полиции № 15 по Екатеринбургу. О результатах рассмотрения дела Анну не оповестили. Когда девушка с сестрой решили съездить и узнать, как продвигается дело, в полиции им выдали из архива документ об отказе, датированный 25 августа. После этого сестры подали заявление в прокуратуру и попросили провести независимую судмедэкспертизу тела ребенка для установления точной причины смерти. Врачи заявляют, что виной всему коронавирус, но почему мне вовремя не сделали кесарево сечение? Ребенок же шевелился, когда я поступила. 32 недели — это вполне жизнеспособный ребенок. Хочу, чтобы виновные были наказаны. Мне сложно говорить об этом, в 21 год я осталась без детей и матки, подытожила собеседница. Напомним, жительница Екатеринбурга Ксения Носкова отсудила у перинатального центра два миллиона рублей за смерть не родившегося ребенка. Она потеряла плод, лишилась репродуктивных органов и стала инвалидом из-за того, что медики не сделали вовремя кесарево сечение. 2 миллиона заплатит роддом матери за смерть не родившегося ребенка в Екатеринбурге

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