Взрыв произошел на ВИЗе в районе теплопункта в Екатеринбурге

Взрыв большой силы произошел в Екатеринбурге, сообщают очевидцы. В районе ЧП у теплопункта на ВИЗе идет густой ржавый дым.

21 октября 2021 года произошел взрыв на ВИЗе в Екатеринбурге, предположительно, на улице Гурзувская, сообщает E1. Очевидцы сообщают, что взорвалась часть теплопункта, взрывная волна дошла до улицы Крауля. Здесь раскрывало двери, окна дрожали. Энергетики и МЧС пока не комментируют случившееся. Информации о пострадавших пока нет. Напомним, мощный взрыв произошел на газовой подстанции в Москве в середине октября текущего года. Огнем повредило автомобиль, спасатели несколько часов боролись с пламенем. Взрыв произошел на газовой подстанции в Москве

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