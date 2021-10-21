Взрыв произошел на ВИЗе в районе теплопункта в Екатеринбурге

Взрыв произошел на ВИЗе в районе теплопункта в Екатеринбурге
Взрыв произошел на ВИЗе в районе теплопункта в Екатеринбурге
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1МI
Взрыв большой силы произошел в Екатеринбурге, сообщают очевидцы. В районе ЧП у теплопункта на ВИЗе идет густой ржавый дым.

21 октября 2021 года произошел взрыв на ВИЗе в Екатеринбурге, предположительно, на улице Гурзувская, сообщает E1.

Очевидцы сообщают, что взорвалась часть теплопункта, взрывная волна дошла до улицы Крауля. Здесь раскрывало двери, окна дрожали.

Энергетики и МЧС пока не комментируют случившееся. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, мощный взрыв произошел на газовой подстанции в Москве в середине октября текущего года. Огнем повредило автомобиль, спасатели несколько часов боролись с пламенем.

Сюжеты:
Екатеринбург
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