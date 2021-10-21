Взрыв произошел на ВИЗе в районе теплопункта в Екатеринбурге

21 октября 2021 года произошел взрыв на ВИЗе в Екатеринбурге, предположительно, на улице Гурзувская, сообщает E1.
Очевидцы сообщают, что взорвалась часть теплопункта, взрывная волна дошла до улицы Крауля. Здесь раскрывало двери, окна дрожали.
Энергетики и МЧС пока не комментируют случившееся. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, мощный взрыв произошел на газовой подстанции в Москве в середине октября текущего года. Огнем повредило автомобиль, спасатели несколько часов боролись с пламенем.