Взрыв в котельной на ВИЗе в Екатеринбурге объяснили энергетики

Взрыв в котельной на ВИЗе в Екатеринбурге объяснили энергетики
Взрыв в котельной на ВИЗе в Екатеринбурге объяснили энергетики
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: 1МI
Специалисты «Т Плюс» объяснили причину задымления в котельной в Екатеринбурге.

В «Т Плюс» заявили, что никакого взрыва в котельной не было, а проходили плановые работы по проверке нового оборудования, сообщает E1 со ссылкой на руководство компании.

Идут работы по испытаниям нового котла, его проверяют в разных режимах горения. Из-за этого и произошло задымление, сообщили в «Т Плюс».

Однако объяснять причину сильного взрыва, из-за которого на улице Каруля дрожали стекла в домах, в компании не стали. На фотографиях с места ЧП также видно, что в здании котельной выбита часть окон.

По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Информация не носит криминальный характер. Представители МВД вызывали специалистов компании «Энергосбыт», кому принадлежит данный объект. Полиция по данному факту проводит проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение, прокомментировал инцидент начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, сильный взрыв прогремел в Екатеринбурге днем 21 октября 2021 года. Из котельной на ВИЗе валит густой ржавый дым. К месту стянуты автомобили скорой помощи и МЧС. В спасательном ведомстве пока не комментируют ситуацию.

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Екатеринбург
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