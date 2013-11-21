В Нижнем Тагиле при пожаре погибло два человека

В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники, 14 человек личного состава.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. Были повреждены потолочное перекрытие и кровля дома правления сада, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ходе тушения пожарные нашли одного погибшего, а потом, когда разбирали сгоревшие конструкции, — второго. Их личности устанавливаются.