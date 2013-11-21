В Нижнем Тагиле при пожаре погибло два человека
21 ноября 2013, 12:15ПроисшествияПавел Сидоренко
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Сегодня рано утром произошел пожар по ул. Трикотажников в коллективном саду «Домостроитель» в Нижнем Тагиле.
В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники, 14 человек личного состава.
Площадь пожара составила 60 кв. метров. Были повреждены потолочное перекрытие и кровля дома правления сада, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В ходе тушения пожарные нашли одного погибшего, а потом, когда разбирали сгоревшие конструкции, — второго. Их личности устанавливаются.
Почему произошло возгорание, пока не сообщается.
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