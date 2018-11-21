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16-летний студент колледжа УрГЭУ в Екатеринбурге скончался в общежитии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16-летний студент колледжа УрГЭУ в Екатеринбурге скончался в общежитии

Сегодня, 17:03ПроисшествияФото: Википедия
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