16-летний студент колледжа УрГЭУ в Екатеринбурге скончался в общежитии

Другой студент из этого же учебного заведения рассказал, что погибший учился на первом курсе. Он приехал из Асбеста. По словам молодого человека, несовершеннолетний со своим соседом по комнате решили «закинуться гашишем», после чего парню стало плохо. Соседи по блоку вызвали скорую помощь. Также по информации Е1.ru, погибший страдал сахарным диабетом, что также могло стать причиной трагедии.