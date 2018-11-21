16-летний студент колледжа УрГЭУ в Екатеринбурге скончался в общежитии
В ночь на 21 ноября в Екатеринбурге в общежитии колледжа УрГЭУ скончался 16-летний студент.
В общежитии колледжа УрГЭУ на улице Умельцев в Екатеринбурге было обнаружено тело 16-летнего студента. По неподтвержденным данным, причиной смерти могли стать наркотические вещества.
Другой студент из этого же учебного заведения рассказал, что погибший учился на первом курсе. Он приехал из Асбеста. По словам молодого человека, несовершеннолетний со своим соседом по комнате решили «закинуться гашишем», после чего парню стало плохо. Соседи по блоку вызвали скорую помощь. Также по информации Е1.ru, погибший страдал сахарным диабетом, что также могло стать причиной трагедии.
В следственном отделе Чкаловского района Екатеринбурга сообщили, что данных о криминальном характере смерти нет. Подробности станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.