Дернул за сумку и протащил по лестнице: грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле разыскивается грабитель, который 17 апреля 2018 года выхватил сумку с деньгами и документами из рук пожилой пенсионерки.
Сотрудники полиции выясняли, что в тот день 77-летняя женщина приобрела в магазине электроники на проспекте Ленина планшет. После пенсионерка села на трамвай, доехала до остановки на проспекте Мира и пошла домой.
Когда женщина открывала дверь подъезда, вперед нее пробежал незнакомец. Поднимаясь к себе на этаж, пенсионерка увидела, как незнакомый мужчина уже спускается. Он дернул ее за сумку, и пожилая женщина упала. Протащив ее по лестнице, злоумышленнику удалось вырвать сумку из рук потерпевшей, после чего он скрылся. При этом пакет с планшетом остался при женщине.
Полицейские, используя записи с камер видеонаблюдения, предположили, что преступник вышел за пенсионеркой из трамвая и шел за ней до дома. Подозреваемый, в руках которого был светлый пакет, попал в объектив видеокамеры на проспекте Мира.
Личность грабителя пока не установлена. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 97-64-02 или на линию 02, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».