Дернул за сумку и протащил по лестнице: грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции выясняли, что в тот день 77-летняя женщина приобрела в магазине электроники на проспекте Ленина планшет. После пенсионерка села на трамвай, доехала до остановки на проспекте Мира и пошла домой.

Когда женщина открывала дверь подъезда, вперед нее пробежал незнакомец. Поднимаясь к себе на этаж, пенсионерка увидела, как незнакомый мужчина уже спускается. Он дернул ее за сумку, и пожилая женщина упала. Протащив ее по лестнице, злоумышленнику удалось вырвать сумку из рук потерпевшей, после чего он скрылся. При этом пакет с планшетом остался при женщине.

Полицейские, используя записи с камер видеонаблюдения, предположили, что преступник вышел за пенсионеркой из трамвая и шел за ней до дома. Подозреваемый, в руках которого был светлый пакет, попал в объектив видеокамеры на проспекте Мира.