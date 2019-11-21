В Казани пенсионер умер в очереди за медсправкой для водительских прав
В Казани 21 ноября в очереди за медицинской справкой для водительских прав умер 73-летний пенсионер, пишет ТАСС.
Мужчине стало плохо у наркологического диспансера. Люди, которые находились рядов очереди, пытались провести реанимацию. Также сотрудники диспансера пытались спасти мужчину, однако сделать этого не удалось.
Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что сейчас медики уточняют, обращался ли ранее мужчина за медицинской помощью и наблюдался ли он у врача. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
С 22 ноября должен был вступить приказ Минздрава о новом порядке прохождения медосвидетельствования для водителей. Сегодня по всей стране в наркодиспансерах выстроились очереди. В Нижнем Тагиле около 100 человек пришли в медучреждение за справками. Сегодня же стало известно, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу этих изменений. Владимир Путин назвал новые правила чушью.