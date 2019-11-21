В Казани пенсионер умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчине стало плохо у наркологического диспансера. Люди, которые находились рядов очереди, пытались провести реанимацию. Также сотрудники диспансера пытались спасти мужчину, однако сделать этого не удалось.

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что сейчас медики уточняют, обращался ли ранее мужчина за медицинской помощью и наблюдался ли он у врача. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.