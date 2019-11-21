В Нижнем Тагиле мужчина без водительских прав сбил женщину на пешеходном переходе

Мужчина за рулем ВАЗ-21099, ехавший по улице Чайковского, при повороте на проспект Вагоностроителей у дома № 44 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Женщина-пешеход доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «подвывих берцовой кости». Установлено, что автомобилист был трезв, однако не имеет права управления транспортным средством. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.