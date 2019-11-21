В Нижнем Тагиле мужчина без водительских прав сбил женщину на пешеходном переходе
Сегодня, 09:02ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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20 ноября вечером на Вагонке автомобилист совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина за рулем ВАЗ-21099, ехавший по улице Чайковского, при повороте на проспект Вагоностроителей у дома № 44 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
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Женщина-пешеход доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «подвывих берцовой кости». Установлено, что автомобилист был трезв, однако не имеет права управления транспортным средством. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
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