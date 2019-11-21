В Нижнем Тагиле водитель Chevrolet сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Сегодня, 19:04ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сегодня утром, 21 ноября, в Нижнем Тагиле на ГГМ водитель автомобиля Chevrolet сбил 72-летнюю пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль ехал по дублёру Черноисточинского шоссе и возле дома номер 35 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пожилую женщину. Пострадавшая госпитализирована с диагнозом — перелом костей таза.
Водителем автомобиля оказался 21-летний молодой человек, который за 2019 год не имел ни одного штрафа за нарушение ПДД.
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