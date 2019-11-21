В Нижнем Тагиле водитель Chevrolet сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Автомобиль ехал по дублёру Черноисточинского шоссе и возле дома номер 35 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пожилую женщину. Пострадавшая госпитализирована с диагнозом — перелом костей таза.

Водителем автомобиля оказался 21-летний молодой человек, который за 2019 год не имел ни одного штрафа за нарушение ПДД.