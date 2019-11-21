Выжил, но получил ранения: в Кольцово ограбили курьера на 30 миллионов рублей
Сегодня, 22:57ПроисшествияФото: pixabay.com
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На привокзальной площади аэропорта Кольцово произошло нападение на курьера. Неизвестные, угрожая ему огнестрельным оружием, завладели незаконно 30 миллионами рублей. Курьер выжил, но получил ранения, сообщает Ура.ру.
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В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области сообщили, что ведутся работы по раскрытию данного преступления.
В апреле 2019 года на парковке аэропорта произошло подобное нападение. Тогда ограбили людей, перевозивших в Москву «черный нал» в размере 20 миллионов рублей. Нападавшие открыли огонь по потерпевшим на ходу на машине.
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