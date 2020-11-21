На Урале нашли тело одного из пропавших рыбаков на снегоходе

Напомним, о пропаже мужчин 19 ноября заявила супруга одного из них. Мужчины уехали на рыбалку на снегоходе и пропали без вести. На поиски отправились сотрудники спасательного отряда и родственники. По одной из версий, у них не работала фара на снегоходе и они в темноте съехали в реку. На поиски были вызваны водолазы из Екатеринбурга.