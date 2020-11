На Урале нашли тело одного из пропавших рыбаков на снегоходе

Под Ивделем нашли тело одного из рыбаков, которые пропали 18 ноября на озере Шемпат.

Рядом с местом, где обрывались следы от снегохода, на поверхности реки Пелым плавало тело погибшего. Второй мужчина пока не найден. По словам главы пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, помимо тела рыбака были найдены сапоги второго мужчины, но его самого обнаружить не удалось. Это может быть связано с течением, которое унесло тело. Поиски были приостановлены в связи с наступлением темноты, сегодня их возобновят. Тело погибшего доставлено в морг Ивделя. Внешних признаков криминала не обнаружено. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение,сообщил TagilCity.ru Горелых. Напомним, о пропаже мужчин 19 ноября заявила супруга одного из них. Мужчины уехали на рыбалку на снегоходе и пропали без вести. На поиски отправились сотрудники спасательного отряда и родственники. По одной из версий, у них не работала фара на снегоходе и они в темноте съехали в реку. На поиски были вызваны водолазы из Екатеринбурга. В Свердловской области ищут пропавших на снегоходе рыбаков

