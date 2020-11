На Урале ночью мужчину насмерть забили оконной рамой в своей квартире

Два жителя поселка Нейво-Рудянка забили до смерти своего знакомого в его квартире.

Происшествие случилось 16 ноября. Мужчины, после распития спиртного решили разобраться с 32-летним знакомым, с которым они раньше конфликтовали, пишет Е1. Как сообщает СК СКР по Свердловской области, по версии следствия, четверо пьяных мужчин отправились на улицу Советскую, там проживал их знакомый. Около полуночи они стали выламывать окна в квартире, чтобы попасть внутрь. Потом двое из них набросились на хозяина и стали его избивать, при этом они использовали подручные предметы, в том числе и обломок оконной рамы. Мужчина скончался на месте происшествия. Полицию вызвали соседи, которые услышали, что происходит криминал. Тогда нападавшие убежали вместе с двумя приятелями, которые стояли на улице. Стражи порядка нашли их по горячим следам: один из них потерял на месте происшествия свой телефон. Нападавшим 29 и 35 лет. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. Как сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, эксперт-криминалист территориального ОВД капитан полиции Вероника Тимершина при свете фонарика обнаружила оброненный сотовый телефон. Наскоро проанализировав информацию в телефоне, сыщики нашли фото владельца мобильника на аватарке в мессенджере. Опрошенные местные жители уверенно опознали на этом снимке знакомого мужчину и сказали, где он может находиться,сказал Горелых. Как выяснилось позже, собственник телефона участия в избиении не принимал, он наблюдал за этим со стороны. Выяснение личностей двух подозреваемых было делом еще некоторого времени. Сейчас оба они находятся под стражей,рассказал пресс-секретарь. Напомним, в Нижнем Тагиле будут судить женщину, которая обвиняется в том, что зарезала своего соседа кухонным ножом. Более 10 ножевых ранений: в Нижнем Тагиле будут судить женщину за убийство соседа

