На Урале ночью мужчину насмерть забили оконной рамой в своей квартире

Потом двое из них набросились на хозяина и стали его избивать, при этом они использовали подручные предметы, в том числе и обломок оконной рамы. Мужчина скончался на месте происшествия. Полицию вызвали соседи, которые услышали, что происходит криминал. Тогда нападавшие убежали вместе с двумя приятелями, которые стояли на улице.