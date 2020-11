Под Нижним Тагилом из-за хлопка газа госпитализировали жителя частного дома

Прокуратура Свердловской области выясняет обстоятельства травмирования жителя Кушвы из-за хлопка газа, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что днем 21 ноября в одном из частных домов на двух соседей, находящимся в городе Кушва, предположительно произошел хлопок газа. В результате местный житель был госпитализирован с ожогами 30% тела. Кроме того, в доме выбило стекла и треснула капитальная стена. Массовой эвакуации жителей не потребовалось. Отключено газоснабжение дома, в котором произошло ЧП. Установлено, что пострадавший 1985 года рождения, нигде не работает, а на момент происшествия был пьян. В ходе осмотра жилища, в районе газового котла сотрудниками полиции были зафиксированы дополнительные шланги, не предусмотренные мерами безопасности. Пострадавший находится в реанимации, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых Предполагаемой причиной хлопка предварительно называют нарушение техники безопасности при обращении с газом. Photo: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Напомним, прокуратура помогла жителям многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вернуть газоснабжение. Его отключили из-за зафиксированной утечки по стояку во время плановых проверок. Один из жителей не предоставил доступ к стояку, из-за чего были отключены все пользователи. После вмешательства правоохранителей газовики смогли попасть в квартиру, после чего подача энергоносителя была восстановлена. В Нижнем Тагиле прокуратура помогла оставшимся без газа жителям многоквартирного дома

