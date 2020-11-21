Под Нижним Тагилом из-за хлопка газа госпитализировали жителя частного дома

Напомним, прокуратура помогла жителям многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вернуть газоснабжение. Его отключили из-за зафиксированной утечки по стояку во время плановых проверок. Один из жителей не предоставил доступ к стояку, из-за чего были отключены все пользователи. После вмешательства правоохранителей газовики смогли попасть в квартиру, после чего подача энергоносителя была восстановлена.