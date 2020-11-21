«Поставил член на аватарку»: в Екатеринбурге неизвестные сорвали дистант

Сообщается, что на удаленном занятии по истории, проходившему в Zoom, к конференции подключились неизвестные и начали вести себя неадекватно, пишет «КП-Екатеринбург».
Один из «шутников» поставил вместо фото изображение полового органа. Это наблюдали ученики девятого класса, их родители и учитель. Из-за неподобающего поведения урок пришлось прекратить.
Случай произошел 17 ноября. Кто-то из хулиганов даже поставил на «аватарку» фото члена, рассказывает родитель, который смотрел урок вместе с ребенком.
Директором образовательного учреждения было написано заявление в правоохранительные органы.
Пока неясно, как так получилось. Весь день у нас проводили проверку сотрудники Следственного комитета, рассказала директор.
В пресс-службе МВД подтвердили факт произошедшего и добавили, что сотрудники ПДН разыскивают «веселых» нарушителей порядка.
Один из специалистов в сфере IT рассказал изданию, что такое могло случиться из-за того, что конференция была открыта для всех участников. Во избежание он порекомендовал создавать подтверждение на вход, когда учитель лично разрешает или запрещает подключение к уроку.
Напомним, вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о планах продления учебного года до конца июня 2021 года.