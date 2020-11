«Поставил член на аватарку»: в Екатеринбурге неизвестные сорвали дистант

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту сорванного дистанционного урока.

Сообщается, что на удаленном занятии по истории, проходившему в Zoom, к конференции подключились неизвестные и начали вести себя неадекватно, пишет «КП-Екатеринбург». Один из «шутников» поставил вместо фото изображение полового органа. Это наблюдали ученики девятого класса, их родители и учитель. Из-за неподобающего поведения урок пришлось прекратить. Случай произошел 17 ноября. Кто-то из хулиганов даже поставил на «аватарку» фото члена, рассказывает родитель, который смотрел урок вместе с ребенком. Директором образовательного учреждения было написано заявление в правоохранительные органы. Пока неясно, как так получилось. Весь день у нас проводили проверку сотрудники Следственного комитета, рассказала директор. В пресс-службе МВД подтвердили факт произошедшего и добавили, что сотрудники ПДН разыскивают «веселых» нарушителей порядка. Один из специалистов в сфере IT рассказал изданию, что такое могло случиться из-за того, что конференция была открыта для всех участников. Во избежание он порекомендовал создавать подтверждение на вход, когда учитель лично разрешает или запрещает подключение к уроку. Напомним, вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о планах продления учебного года до конца июня 2021 года. В Свердловской области планируют продлить учебный год до конца июня

Related news: В Свердловской области планируют продлить учебный год до конца июня

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter