Сбил пешехода и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают неизвестного водителя

Напомним, 20 ноября около 18.00 в Нижнем Тагиле сбили 16-летнего подростка, которые пересекал проезжую часть по «зебре». Вторым участником ДТП стал 31-летний водитель иномарки «Черри Тиго». В результате ДТП пострадавший был госпитализирован​ в детскую центральную городскую больницу Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга.