Сбил пешехода и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают неизвестного водителя

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил пешехода на Вагонке и скрылся.

ДТП произошло на улице Зари, 26. Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле устроил ДТП с пешеходом, переходившим проезжую часть в не предназначенном для этого месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. В результате происшествия, пострадавший доставлен в травмпункт № 1. Предварительно установлено, что у него перелом правой кисти. Отмечается, что пешеход был пьян. ГИБДД Нижнего Тагила просит очевидцев происшествия и граждан, которые могут обладать какой-либо информацией по факту ДТП сообщить по телефонам 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84. Напомним, 20 ноября около 18.00 в Нижнем Тагиле сбили 16-летнего подростка, которые пересекал проезжую часть по «зебре». Вторым участником ДТП стал 31-летний водитель иномарки «Черри Тиго». В результате ДТП пострадавший был госпитализирован​ в детскую центральную городскую больницу Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга. В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка

