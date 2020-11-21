Сбил пешехода и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают неизвестного водителя

Сбил пешехода и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают неизвестного водителя

Сегодня, 17:46ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил пешехода на Вагонке и скрылся.

ДТП произошло на улице Зари, 26. Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле устроил ДТП с пешеходом, переходившим проезжую часть в не предназначенном для этого месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В результате происшествия, пострадавший доставлен в травмпункт № 1. Предварительно установлено, что у него перелом правой кисти. Отмечается, что пешеход был пьян.

ГИБДД Нижнего Тагила просит очевидцев происшествия и граждан, которые могут обладать какой-либо информацией по факту ДТП сообщить по телефонам 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84.

Напомним, 20 ноября около 18.00 в Нижнем Тагиле сбили 16-летнего подростка, которые пересекал проезжую часть по «зебре». Вторым участником ДТП стал 31-летний водитель иномарки «Черри Тиго». В результате ДТП пострадавший был госпитализирован​ в детскую центральную городскую больницу Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга.

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