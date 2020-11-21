В Екатеринбурге автомобиль каршеринга врезался в дерево

В Екатеринбурге автомобиль каршеринга врезался в дерево

Сегодня, 18:17ПроисшествияPhoto: E1.ru
В Екатеринбурге автомобиль каршеринговой службы вылетел с дороги, а затем врезался в дерево.

ДТП произошло на улице Проезжая. У транспортного средства, с нанесенными эмблемами каршеринговой организации «Делимобиль», полностью разбита передняя часть, пишет E1.

Очевидцы утверждают, что авария произошла сегодня утром. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники каршеринга, а разбитый автомобиль увозят на эвакуаторе.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель отечественного авто сбил пешехода, выходившего из трамвая. У автомобиля была повреждена передняя часть - разбито лобовое стекло, отвалился бампер и замята крыша. Очевидец утверждает, что водитель даже не пытался затормозить. В результате ДТП пострадавший скончался в больнице.

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