В Екатеринбурге автомобиль каршеринга врезался в дерево

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель отечественного авто сбил пешехода, выходившего из трамвая. У автомобиля была повреждена передняя часть - разбито лобовое стекло, отвалился бампер и замята крыша. Очевидец утверждает, что водитель даже не пытался затормозить. В результате ДТП пострадавший скончался в больнице.