В Екатеринбурге автомобиль каршеринга врезался в дерево

В Екатеринбурге автомобиль каршеринговой службы вылетел с дороги, а затем врезался в дерево.

ДТП произошло на улице Проезжая. У транспортного средства, с нанесенными эмблемами каршеринговой организации «Делимобиль», полностью разбита передняя часть, пишет E1. Очевидцы утверждают, что авария произошла сегодня утром. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники каршеринга, а разбитый автомобиль увозят на эвакуаторе. Напомним, в Нижнем Тагиле водитель отечественного авто сбил пешехода, выходившего из трамвая. У автомобиля была повреждена передняя часть - разбито лобовое стекло, отвалился бампер и замята крыша. Очевидец утверждает, что водитель даже не пытался затормозить. В результате ДТП пострадавший скончался в больнице. «Водитель вообще не притормаживал»: тагильчанин рассказал подробности страшного ДТП

