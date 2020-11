В Екатеринбурге пьяный муж заболевшей COVID-19 напал на медиков «скорой»

В Екатеринбурге муж пациентки с COVID-19 напал на сотрудниц СМП. У одной из них зафиксированы телесные повреждения.

Инцидент произошел в столице Урала минувшей ночью, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. На вызов к пациентке с коронавирусом приехала бригада «скорой». Жаловалась женщина на повышение температуры, однако сотрудницы «ковидной» бригады не зафиксировали показаний, при которых требуется госпитализация, пишет E1. Девушки попытались разъяснить, что причин отправляться в здравницу нет, но муж пациентки отреагировал на слова медиков неадекватно. Он начал кричать и требовать проведения компьютерной томографии. По наблюдениям сотрудниц СМП, глава семейства был пьян. Одна из фельдшеров успела покинуть жилище буйного супруга больной. Вторую он закрыл в квартире, но услышав о вызове правоохранителей жестко вытолкал её из помещения. В след он ей кинул документы и папки. У пострадавшей зафиксированы ушибы и ссадины. Кроме того, она ударилась головой об дверь, а с руки у нее слетели часы. Прибывшие сотрудники полиции не стали задерживать мужчину, аргументировав это тем, что он контактировал с коронавирусным больным. Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту нападения на бригаду Скорой медицинской помощи. Напомним, вчера сообщалось об убийстве мужчины из-за замечания о защитной маске. Происшествие случилось в Санкт-Петербурге, в одном из автобусов мужчина сделал замечание пассажиру, который находился без маски. Услышав резкий ответ он не выдержал и нанес удар по лицу COVID-диссиденту. Позже подозреваемый догнал его на улице и зарезал. В Санкт-Петербурге мужчину убили из-за просьбы надеть маску

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter