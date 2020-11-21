В Екатеринбурге пьяный муж заболевшей COVID-19 напал на медиков «скорой»

В Екатеринбурге пьяный муж заболевшей COVID-19 напал на медиков «скорой»

Сегодня, 22:25ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге муж пациентки с COVID-19 напал на сотрудниц СМП. У одной из них зафиксированы телесные повреждения.

Инцидент произошел в столице Урала минувшей ночью, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

На вызов к пациентке с коронавирусом приехала бригада «скорой». Жаловалась женщина на повышение температуры, однако сотрудницы «ковидной» бригады не зафиксировали показаний, при которых требуется госпитализация, пишет E1.

Девушки попытались разъяснить, что причин отправляться в здравницу нет, но муж пациентки отреагировал на слова медиков неадекватно. Он начал кричать и требовать проведения компьютерной томографии. По наблюдениям сотрудниц СМП, глава семейства был пьян.

Одна из фельдшеров успела покинуть жилище буйного супруга больной. Вторую он закрыл в квартире, но услышав о вызове правоохранителей жестко вытолкал её из помещения. В след он ей кинул документы и папки.

У пострадавшей зафиксированы ушибы и ссадины. Кроме того, она ударилась головой об дверь, а с руки у нее слетели часы.

Прибывшие сотрудники полиции не стали задерживать мужчину, аргументировав это тем, что он контактировал с коронавирусным больным.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту нападения на бригаду Скорой медицинской помощи.

Напомним, вчера сообщалось об убийстве мужчины из-за замечания о защитной маске. Происшествие случилось в Санкт-Петербурге, в одном из автобусов мужчина сделал замечание пассажиру, который находился без маски. Услышав резкий ответ он не выдержал и нанес удар по лицу COVID-диссиденту. Позже подозреваемый догнал его на улице и зарезал.

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