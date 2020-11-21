В Екатеринбурге пьяный муж заболевшей COVID-19 напал на медиков «скорой»

Напомним, вчера сообщалось об убийстве мужчины из-за замечания о защитной маске. Происшествие случилось в Санкт-Петербурге, в одном из автобусов мужчина сделал замечание пассажиру, который находился без маски. Услышав резкий ответ он не выдержал и нанес удар по лицу COVID-диссиденту. Позже подозреваемый догнал его на улице и зарезал.