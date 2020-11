Сегодня рано утром в Екатеринбурге произошёл пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре в храме на улице 8 Марта поступило около 7.00. На место происшествия выехали 10 человек личного состава и три единицы спецтехники. На площади возгорания 50 квадратных метра была повреждена внутренняя отделка храма. В момент возгорания, посетителей с здании не было. Огонь был потушен за 20 минут. Напомним, 19 ноября в Нижнем Тагиле сгорели две машины на Вагонке. Предварительно, причиной происшествия назван поджог. В Нижнем Тагиле ночью сгорели две машины

