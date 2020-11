В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка

Вчера в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит 16-летний подросток, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло 20 ноября около 18 часов на улице Тагильская у дома №5. 31-летний водитель «Черри-Тиго» ехал со стороны улицы Кирова в сторону улицы Черных. Он не справился с управлением и сбил 16-летнего подростка. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован​ в детскую центральную городскую больницу Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга. На его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. По словам водителя, он ехал с небольшой скоростью. Пешеход вышел неожиданно, и он не успел во время затормозить. На момент ДТП водитель был трезвым. Его водительский стаж составляет 13 лет, ранее за нарушения ПДД он не привлекался. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Напомним, вчера утром на пешеходном переходе на улице Космонавтов была сбита женщина, она госпитализирована в больницу с многочисленными травмами. Многочисленные травмы: в Нижнем Тагиле сбили женщину на пешеходном переходе

