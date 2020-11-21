В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка

ДТП произошло 20 ноября около 18 часов на улице Тагильская у дома №5.
31-летний водитель «Черри-Тиго» ехал со стороны улицы Кирова в сторону улицы Черных. Он не справился с управлением и сбил 16-летнего подростка.
В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в детскую центральную городскую больницу Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга. На его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
По словам водителя, он ехал с небольшой скоростью. Пешеход вышел неожиданно, и он не успел во время затормозить.
На момент ДТП водитель был трезвым. Его водительский стаж составляет 13 лет, ранее за нарушения ПДД он не привлекался.
Напомним, вчера утром на пешеходном переходе на улице Космонавтов была сбита женщина, она госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.